НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Политики-республиканцы пригрозили женской НБА последствиями, если лига «продолжит закрывать глаза на насилие» в адрес Кейтлин Кларк

Группа из 11 республиканских законодателей во главе с представителем Техаса Августом Пфлюгером на этой неделе направила письмо главе женской НБА Кэти Энгельберт, требуя «большего внимания к неоднократным актам физического насилия» в отношении звезды « Индианы » Кейтлин Кларк .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии