Политики-республиканцы пригрозили женской НБА последствиями, если лига «продолжит закрывать глаза на насилие» в адрес Кейтлин Кларк

Группа из 11 республиканских законодателей во главе с представителем Техаса Августом Пфлюгером на этой неделе направила письмо главе женской НБА Кэти Энгельберт, требуя «большего внимания к неоднократным актам физического насилия» в отношении звезды « Индианы » Кейтлин Кларк .