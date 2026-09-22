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Дачникам посоветовали посеять белую горчицу после сбора урожая

Дачникам посоветовали посеять белую горчицу после сбора урожая

Белая горчица — полезное растение для улучшения почвы. После сбора урожая дачники могут использовать освободившиеся грядки для посева сидератов, и белая горчица — один из рекомендуемых вариантов от Россельхозцентра, пишет Ura.

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