Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стало известно о попытках ВСУ штурмовать российские позиции в Сумской области

Стало известно о попытках ВСУ штурмовать российские позиции в Сумской области

В Сумской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытаются штурмом взять российские позиции рядом с населенным пунктом Рыжевка, однако у них ничего не получается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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