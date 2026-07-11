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«Реал» уверен, что договорится с Винисиусом о продлении контракта. Действующее соглашение истекает через год

В « Реале » не сомневаются, что договорятся с  Винисиусом Жуниором о продлении контракта. Ранее стало известно , что стороны договорились о встрече после завершения отпуска и намерены решить вопрос до начала предсезонной подготовки.

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