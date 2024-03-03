Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Великая когда-то Британия опустилась до жалкого состояния

Великая когда-то Британия опустилась до жалкого состояния

1. Егор Холмогоров пишет, что по западной логике следовало бы отобрать лишние территории не у России, а у Канады (ссылка): Когда вы в очередной раз слышите от наших русофобов или читаете в западной публицистике пассажи о России, которая занимает огромную неэффективно используемую территорию, – вспомните о Канаде.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
А после рассвета всегда наступает закат. Так и с Англией. Будет мельчать и со временем потеряет своё значение в мире. К тому же распадётся.
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16 час.

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