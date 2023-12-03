Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с профессиональным праздником, выразив надежду на то, что представители отрасли продолжат достояно решать стоящие перед ними ответственные задачи.
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