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Аргументы и Факты

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Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником

Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с профессиональным праздником, выразив надежду на то, что представители отрасли продолжат достояно решать стоящие перед ними ответственные задачи.

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