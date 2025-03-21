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«Европейцы всю жизнь нам завидуют и ненавидят. Еще 20 лет назад сказал им: «Скоро вам конец будет с такой жизненной позицией». Экс-судья Захаров о политике

– А Валя Иванов – вообще, где он? Где?! Я резервным арбитром с Валентином проехал пол-Европы. С Баскаковым в том числе.

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