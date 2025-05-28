Павел Дуров: «Я русский и не стану чьим-то инструментом»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с резонансным заявлением на «Форуме свободы» в Осло,Выступая на конференции, проводимой правозащитной организацией Human Rights Foundation, Дуров подчеркнул, что никогда не позволит себе стать инструментом чьих-либо интересов.