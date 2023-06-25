Спички - не игрушка

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В России власть устроена не так, как кажется

В России власть устроена не так, как кажется

Говорят, Путин теперь ослаблен.Но это как посмотреть. Если вы думали, что Путин диктатор, который правит единолично и выжигает несогласие каленым железом, то да.

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