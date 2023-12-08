Какую икону нужно иметь на рабочем месте и можно ли это делать ClickioВопрос о том, какая икона должна стоять на рабочем месте верующего человека, оказывается не менее важным, чем выбор святых образов для дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии