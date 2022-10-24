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Полоса испытаний и звездные «шалости»

Полоса испытаний и звездные «шалости»

Что случилось с «социальными лифтами» в российской творческой среде? Что общего между чернокожим Ромео и переписыванием истории? Как продюсер Роднянский боролся с Россией на деньги Минкульта и почему Минкульт поддерживает бездарных режиссеров? За что Хармс угодил в психушку? Обо всем этом и многом другом у писателя, поэта, драматурга, киносценариста, председателя Национальной ассоциации драматургов Юрия Полякова узнала Нина Пушкова – писатель, актриса, супруга сенатора и телеведущего Алексея Пушкова.

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