"Пульс Планеты"

47 446 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лисовский
    А без хамства уже видно нельзя . А мы чем лучше ? Недавно продали какому то рокеру гордость нашего ВПК концерн " Кала...В Киеве паника: «...
  • Александр Лисовский
    Вы видно не совсем понимаете систему жизни нашего олигархата . Дело абсолютно не в политике и даже в стоимости газа ...В Киеве паника: «...
  • Александр Лисовский
    Вот чем плох интернет , что каждый лох с похмелья , тут может выложить все мировые секреты , а буратины будут их с уп...Предсказание отро...

Многовекторные грабли

Многовекторные грабли

Хождение по граблям многовекторности уже давно стало «элитным видом спорта» у лидеров постсоветских государств Причём ходят они по ним с упорством, напоминающим анекдотных мышей, тех самых, которые кололись, плакали, но продолжали жрать кактусы.

Вернуться к статье
33
Обсудить
степан дунов
Горбатого только могила исправит это особенно актуально для Лукаша.
Василий Целовальников
Всё правильно! Но вот как Маккей, смог удержаться на высокой должности (после критики Лукашенко), мне не понятно! А Лукашенко???!!!
Виталий Грицков
На этого Макея только посмотреть - и всё становится ясно. Лицо злокозненного врага, и всегда чем-то недовольное.

Картина дня

наверх
,,