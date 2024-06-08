Кто убил Игоря Талькова: расследование громкого дела завершено

Андрей Баканин

Это Тальков патриот? Не смешите! О покойниках говорят либо хорошо, либо ничего. Только забывают сказать: "ничего, кроме правды". Так вот: ничего, кроме бабла, его не интересовало. Доживи он до наших дней он быстрее многих умотал бы на Запад и оттуда поливал бы Россию фекалиями. И музыкант, как оказалось, он тоже был так себе. Зато плагиатом не брезговал, пользуясь неискушённостью советской публики, воспитанной за железным занавесом на Пугачёвой и Кобзоне. Если не поленитесь и погуглите саксофонистку Кэнди Далфер, легко в этом убедитесь.