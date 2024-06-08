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    Я не кровожадный, но хорошо, что его убили тогда. Если бы тогда же убили бы Макара, я до сих пор любил бы "Машину..."Кто убил Игоря Та...
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  • Владимир
    Какой певец Патриот был....Как жалко...Пусть бог покарает его убийцу...!!!Кто убил Игоря Та...

Кто убил Игоря Талькова: расследование громкого дела завершено

Кто убил Игоря Талькова: расследование громкого дела завершено

Убийство Игоря Талькова 6 октября 1991 год в петербургском ДС «Юбилейный» потрясло всю страну. Легенде было 34 года.

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Комментарии
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Владимир
Какой певец Патриот был....Как жалко...Пусть бог покарает его убийцу...!!!
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17 час.
Андрей Баканин
Это Тальков патриот? Не смешите! О покойниках говорят либо хорошо, либо ничего. Только забывают сказать: &quot;ничего, кроме правды&quot;. Так вот: ничего, кроме бабла, его не интересовало. Доживи он до наших дней он быстрее многих умотал бы на Запад и оттуда поливал бы Россию фекалиями. И музыкант, как оказалось, он тоже был так себе. Зато плагиатом не брезговал, пользуясь неискушённостью советской публики, воспитанной за железным занавесом на Пугачёвой и Кобзоне. Если не поленитесь и погуглите саксофонистку Кэнди Далфер, легко в этом убедитесь.
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12 час.
Андрей Баканин
Я не кровожадный, но хорошо, что его убили тогда. Если бы тогда же убили бы Макара, я до сих пор любил бы &quot;Машину...&quot;
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12 час.

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