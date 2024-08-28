Мигрант, оскорбивший русскую девочку, трусливо сбрил бороду узнав, что за ним идёт Русская община Сегодня у нас вновь история о древних культурных традициях и обмене многонациональным опытом.
Мигрант, оскорбивший русскую девочку, трусливо сбрил бороду узнав, что за ним идёт Русская община
Комментарии
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виталий панов
Диаспоры там существуют, однако они не имеют влияния. Всё благодаря тому, что местные власти выстроили жёсткую систему в отношении мигрантов.Просто эти люди не продались,как там где в регионах баллом правит диаспора,потому что те чиновники,как дворовые шавки кормятся с рук диаспоры,но при этом изображают из себя высоких чиновников,которых попробуй тронь,мало не покажется!
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8 час.
ДД
Дивок Дивоков
А Вы понимаете в управлении хоть что-нибудь? Умение управлять проходит через многие годы. Кстати, безусловно, далеко не все понимают чье-то управление, им кажется, что управленец неправ, но когда сам попадаешь на пост, то проходит немало лет, пока набирается опыт Кстати, Терешкова, Роднина были выбраны еще в Советское время за свои заслуги перед Россией. Да и Долина тоже. Их знают многие в мире. А чем знамениты Вы??? Кстати, помню такой эпизод из 80 гг. Горбачев разрешил выбирать в организациях руководителей. Одна моя знакомая, притом мастер спорта, решила стать директором. Ее выбрали. Спустя время коллектив с нецензурными словами разбежался. Ее убрали и коллектив восстановился.
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7 час.
ВС
Валерий Симоненко
Эх, ребята! Знаю я это ишачьё. Что кавказское, что среднеазиатскОе! Во-первых, я вырос на КавказЕ, школу там заканчивал, да И сейчас много знакомых из них имею. Во-вторых, в армии у нас был интернационал, в том числе и в моём взводе. Были таджики, узбеки, туркмены... Казахов в нашем полку не было, но в других они были. ВСЕ они хитрожопые до блевотины. Придуряются не понимающими, глупыми, плохо русский понимающими... изначально. Пока не начинаешь их прессовать. Самое прекрасное "лекарство"! Сразу становятся и понятливыми, и до противной слащавости угодливыми. Но только пока... Пока не отпустишь вожжи! Как только ослабишь требования, сразу наглеют до беспредела! "Герои", мля, когда кодла или когда не БЬ1ЁШЬ СРАЗУ И ДО КРОВИ! СВОЕЙ крови ужас как боятся, суки. Как только кровянку им пустишь, хоть из носу, сразу "вай - вай" визжат. Подлые и трусливые. Нет, есть конечно среди них, я про кавказцев, нормальные люди. Среди азиатов таких не встречал - это стадо быдливое, бздливое, тупое, подлое, наглючее и грязное - вонючее!
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1 час.
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