Работающие упражнения от боли в спине

Боль в спине может поставить на колени даже самого мужественного человека. К тому же, такая боль возникает обычно буквально из ниоткуда: только что ты был готов ворочать горы — и вот, уже лежишь в постели, мечтая только о прекращении мучений.
Боль в спине может поставить на колени даже самого мужественного человека. К тому же, такая боль возникает обычно буквально из ниоткуда: только что ты был готов ворочать горы — и вот, уже лежишь в постели, мечтая только о прекращении мучений.
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