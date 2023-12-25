Русские танки проходят «антибандеровский» тюнинг

Потери украинской бронетехники перевалили за 14 тысяч единиц и продолжают стремительно расти Константин Ольшанский На фото: танк Т-90 «Прорыв» (Фото: Александр Река/ТАСС) Пока ВСУ возвращают наспех залатанные в Литве «Леопарды», российские подразделения в зоне спецоперации получают танки, модернизированные по последнему слову техники.