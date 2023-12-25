БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Traveller
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Русские танки проходят «антибандеровский» тюнинг

Русские танки проходят «антибандеровский» тюнинг

Потери украинской бронетехники перевалили за 14 тысяч единиц и продолжают стремительно расти Константин Ольшанский На фото: танк Т-90 «Прорыв» (Фото: Александр Река/ТАСС) Пока ВСУ возвращают наспех залатанные в Литве «Леопарды», российские подразделения в зоне спецоперации получают танки, модернизированные по последнему слову техники.

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