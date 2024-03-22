Стреляли в людей из автоматов в упор: очевидец – о теракте в "Крокусе"

Очевидец теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта Андрей Липко рассказал РЕН ТВ о том, как люди в камуфляжной одежде расстреливали жертв в упор из автоматов, о панике и неравнодушных согражданах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии