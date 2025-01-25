Фото: Единая Россия В Москве решили, что участники спецоперации войдут в список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2026 году.
Сергей Обухов: Далеко не все мужики, пришедшие с фронта, смогут жить по правилам нынешней «элиты»
Комментарии
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Samarium
Страна и НЕ должна жить по правилам " нынешней т.н.элиты", которая на самом деле таковой вовсе и не является....Эти люди, воюющие за нашу Родину, и им подобные патриоты России и есть НАСТОЯЩАЯ элита... И страна будет жить по новым, справедливым законам, а не по всем этим т.н. " понятиям"....
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19 час.
ВМ
Вениамин Мельников
опасаясь того, что те, кто вернется с фронта, спросят -за что мы воевали, так дальше жить нельзя, либеральное гнездо толкает нас к очередному Минск 3. А это ....
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14 час.
Вячеслав Дегтярев
Андрей Альмин Единороссы, как обычно, чтобы поднять свой сгнивший рейтинг, тянут к себе тех, кто сейчас популярен. Были у них артисты, потом спортсмены, космонавты. Теперь ветераны СВО. Только одно они не учли: эти ветераны ничего им не простят и не забудут. А вспомнить есть что...
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11 час.
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