Сергей Обухов: Далеко не все мужики, пришедшие с фронта, смогут жить по правилам нынешней «элиты»

Samarium Страна и НЕ должна жить по правилам " нынешней т.н.элиты", которая на самом деле таковой вовсе и не является....Эти люди, воюющие за нашу Родину, и им подобные патриоты России и есть НАСТОЯЩАЯ элита... И страна будет жить по новым, справедливым законам, а не по всем этим т.н. " понятиям"....

ВМ Вениамин Мельников опасаясь того, что те, кто вернется с фронта, спросят -за что мы воевали, так дальше жить нельзя, либеральное гнездо толкает нас к очередному Минск 3. А это ....