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Сообщается о взрывах в Киеве и Одессе

Сообщается о взрывах в Киеве и Одессе

Несмотря на то, что 23 февраля в Киев привезли очередного европейского чиновника – испанского премьера Санчеса, это не стало «защитным механизмом» от российского удара.

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