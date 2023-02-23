Сообщается о взрывах в Киеве и Одессе

Несмотря на то, что 23 февраля в Киев привезли очередного европейского чиновника – испанского премьера Санчеса, это не стало «защитным механизмом» от российского удара.
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