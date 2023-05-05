Она этого так просто не оставит: Бабкина потребовала раскопать могилу Зайцева

Никас Сафронов рассказал о скандале вокруг похорон модельера. Надежда Бабкина и Вячеслав Зайцев Социальные сетиНадежда Бабкина подключила все силы для того, чтобы Вячеслава Зайцева похоронили со всеми почестями — так, как он этого заслуживает.