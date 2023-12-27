Минобороны РФ передали партию истребителей пятого поколения Су-57

Global Look Press/MOD Russia/via Globallookpress.com Авиационный завод им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (входит в "Ростех") изготовил и направил в Минобороны России партию самолетов пятого поколения Су-57.
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