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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малик Бизли, скорее всего, покинет «Милуоки»

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс. По словам Хэйнса, команды, претендующие на чемпионство, проявят большой интерес к опытному защитнику (27 лет, 193 см).

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