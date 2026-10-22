Врач-гастроэнтеролог Ольга Панес в эфире программы «Здорово здоровым быть» на телеканале «Беларусь 1» отметила, что гастрит чаще всего протекает бессимптомно, а его основной причиной является бактерия Helicobacter pylori, а не неправильное питание.