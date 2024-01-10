В России предложили проверять табачный бизнес без согласования с прокуратурой

Роспотребнадзор предложил проводить внеплановые проверки торговли табачной и никотиносодержащей продукцией без согласования с органами прокуратуры, в случае если такие проверки проводятся на основе индикатора рисков из системы маркировки.
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