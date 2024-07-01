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Сборы “Головоломки 2” превысили миллиард долларов – мультфильм стал первым ...

Сборы “Головоломки 2” превысили миллиард долларов – мультфильм стал первым ...

Сборы “Головоломки 2” превысили миллиард долларов – мультфильм стал первым миллиардером в этом годуАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов мультфильма “Головоломка 2” от студии Pixar.

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