Сборы “Головоломки 2” превысили миллиард долларов – мультфильм стал первым миллиардером в этом годуАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов мультфильма “Головоломка 2” от студии Pixar.
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