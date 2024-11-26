Сквер на Водников, лестница на Иртышской набережной, спортивный пляж: в Омске началось голосование за проекты на 2025 год.
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Сквер на Водников, лестница на Иртышской набережной, спортивный пляж: в Омске началось голосование за проекты на 2025 год.