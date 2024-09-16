Бойкова и Козловский не видят себя в будущем тренерами

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, что не видят себя в будущем тренерами. «Когда человек считает, что система спорта как «спортсмен, а позднее тренер» ему неинтересна, он начинает инвестировать в другие направления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии