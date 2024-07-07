Какие страны Европы обязаны России фактом своего существования

Сегодня 1K прочитали После унизительного вывода советских войск из стран Европы с лёгкой руки президента СССР Горбачёва Советский Союз перестали считать освободителем Европы, а стали именовать «агрессором», развязавшим Вторую мировую войну.
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