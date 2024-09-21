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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»

«Что может изменить мнение, чтобы я приступила к тренерской деятельности? Мне просто есть чем заниматься в жизни, помимо этого.

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