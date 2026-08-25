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Бучельников – 5-й в рейтинге проспектов «Сент-Луиса» по версии сайта НХЛ. Карбонно – 1-й, Адам Иржичек – 2-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 проспектов «Сент-Луиса». Лидером рейтинга стал 19-летний форвард Джастин Карбонно.

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