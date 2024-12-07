ФАС начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в 6 регионах.

Фото: DPA/ТАСС Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала внеплановые выездные проверки в отношении семи компаний - производителей молочной продукции из-за роста цен на сливочное масло.
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