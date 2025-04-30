Встреча состоялась в Доме ветеранов сцены Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол навестил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны и театрального деятеля Андрея Бобылькова.
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