Путин: Зеленский дает Трампу повод демонстрировать эмоции

Обычно президент США действует расчетливо Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обычно действует исходя из холодного расчета, однако президент Украины Владимир Зеленский дает американскому лидеру повод показывать эмоции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии