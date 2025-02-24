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Петербургский дневник

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Путин: Зеленский дает Трампу повод демонстрировать эмоции

Путин: Зеленский дает Трампу повод демонстрировать эмоции

Обычно президент США действует расчетливо Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обычно действует исходя из холодного расчета, однако президент Украины Владимир Зеленский дает американскому лидеру повод показывать эмоции.

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