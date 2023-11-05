Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

14 февраля, аптека. - Здравствуйте! - Закончились!

14 февраля, аптека. - Здравствуйте! - Закончились!

Грузин в кассе: - Я хочу, билят, минэт. - !!!??? - Вах! Нэ так сказал! Я хочу минят билэт. Учительница жалуется отцу Вовочки:- Ваш сын назвал меня проституткой!Отец ругает Вовочку:- Это еще что такое, сукин ты сын, неблагодарный! Учительницатебя учит? Учит! Заботится о тебе? Заботится! Какое твоесобачье дело, чем она занимается после работы?! Клиенты и персонал куррортной гостницы стоят на ушах после известия, что туда на медовый месяц прибывает пара — жених 95 лет и невеста 22.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх