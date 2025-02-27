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Проблемы с водой будут у половины жителей Барнаула из-за масштабных работ в марте

Проблемы с водой будут у половины жителей Барнаула из-за масштабных работ в марте

Очередное переключение водоводов планируют выполнить в течение 24 часов Власти Барнаула обсудили запланированные на середину марта работы по переключению водоводов, в результате которых будет снижено давление частично у абонентов Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов города, сообщает мэрия.

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