Проблемы с водой будут у половины жителей Барнаула из-за масштабных работ в марте

Очередное переключение водоводов планируют выполнить в течение 24 часов Власти Барнаула обсудили запланированные на середину марта работы по переключению водоводов, в результате которых будет снижено давление частично у абонентов Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов города, сообщает мэрия.