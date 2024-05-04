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Рублев вышел в финал в Мадриде, бан Тихонова за сексизм, Ройс покидает «Боруссию», Алекно возглавил «Зенит» и другие новости

1. Андрей Рублев выиграл у Тэйлора Фрица в полуфинале в Мадриде и вышел в 5-й финал «Мастерса» в карьере.

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