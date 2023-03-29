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Основатель сети кофеен Coffee Collective опроверг сообщения об иске о банкротстве

Основатель сети кофеен Coffee Collective опроверг сообщения об иске о банкротстве

Три кофейни работают в городе более 6 лет, ещё одна в Шерегеше.Появилась информация, что 27 марта в арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве компании "Кофе Коллектив", которой якобы принадлежит сеть кофеен Coffee Collective.

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