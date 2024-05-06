Галущенко: атаки России на энергосистему Украины нанесли ущерб в $1 млрд

Недавние массированные атаки российских дронов и ракет на украинскую энергетическую систему нанесли ущерб сектору на сумму более 1 миллиарда долларов США заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
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