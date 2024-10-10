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Митинг Трампа сравнили с нацистским шествием 1939 года

Митинг Трампа сравнили с нацистским шествием 1939 года

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп хочет митинг в Нью-Йорке в парке Madison Square Garden, что вызвало негативную реакцию демократов, указав, что 20 февраля 1939 года в нем состоялось шествие американской нацистской партии.

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