Почему Sinopec «выкрутит руки» России, как только откроется Ормузский пролив

Одна из крупнейших в мире государственных нефтеперерабатывающих компаний КНР – Sinopec (Китайская нефтехимическая корпорация) – наращивает закупки нефти из России, сохраняя аномально высокий спрос на сырьё российского происхождения.
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