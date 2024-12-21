РАВИЛЬ ЮМАРТОВ Полыхает зарево: традиционно ваххабитолюбивое "Духовное управления мусульман России" в лице его заместителя председателя Ильдара Аляутдинова "разрешило многожёнство".
"РЕЛИГИОЗНОЕ МНОГОЖЁНСТВО" АЛЯУТДИНОВА - "КРЫША" ДЛЯ МОШЕННИЧЕСТВА
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
этих тварей лишить сана
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3 час.
саша дмитренко
надо изменить семейный кодекс,запрет многоженства чисто религиозный! вот христианам и запрещайте,попы
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2 час.
Наталья Иванова
Опять британская корона подогревает мусульман, проживающих в России, к созданию на нашей территории исламского государства!
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2 час.
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