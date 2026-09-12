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ИА Регнум

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Футболист ЦСКА Рейс толкнул арбитра после удаления в матче с «Рубином»

Футболист ЦСКА Рейс толкнул арбитра после удаления в матче с «Рубином»

Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс толкнул в спину главного судью Инала Танашева после того, как его удалили в матче чемпионата России по футболу против казанского «Рубина».

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