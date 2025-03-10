В Уфе полицейские рассказали трудовому коллективу как противостоять кибермошенничеству

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия с жителями города, направленные на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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