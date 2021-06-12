Нагло использовала и выбросила за ненадобностью

Элина МорозоваПолитикаНагло использовала и выбросила за ненадобностью В жизни Георгия было два увлечения - машины и женщины. Он даже не мог сказать, что для него важнее и ценнее.Вернуться к статье13НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIigopу моего бывшего знакомого , красавца офицера аналогичная историяЭлина МорозоваЖенщин как перчатки менял?Iigopиспользовали как качественного производителя, а измен немного было.Элина МорозоваИ что? От него что то убыло? Другой бы радовался, что к нему никаких претензий и алименты не требуют..Natalyпо жизни знаю ( достоверно своими глазами видела) четыре таких истории использования породистого красивого здорового ОМП, как спермодонора качественный био материал. первая на моих глазах и краем прошлась рядом история нашего родственника произошла в 1998 году и вызвала тогда и изумление и недоумение, а вот уже следующие истории... вообще стали восприниматься , как нечто заурядное обычное и чуть ли не НОРМА поведения современной самостоятельной самодостаточной успешной молодой женщины. есть квартира достаток работа возраст 30+ ребёнок нужен муж/сожитель НЕТ)))Natalyмогу добавить, что историю нашего родственника( та что произошла в 1998году) знаю с пролнгацией драммы отцы и дети)))))присутствовала лично, так сказать.Скажу только одно сына родственник увидел пару раз, но к общению с ним допущен не был. ребёнка даже не соизволили поставить в известность кто его био папашка, мальчик считается сыном и наследником состояния совсем другого человека, так пожелала мать ребёнка и её муж , который и выбрал для рождения своего "наследника"нашего родственника в качестве био. материалаЕлена МамоноваНу для мужчины не самая ужасная история,обязательств то нетВера Федорова"...Как? Как так можно поступать с живыми людьми?" Примерно так же, как поступал и он со своими многочисленными женщинами.Nataly))) можно , ВЕр можно, говорю же, что это тенденция нашего времени, осталось только всхлипнуть:- О-ооо, ВРЕМЕНАа, О--оо, НРАВЫ.к стати, истории про "био папа нам не нужен"вовсю продолжаются и стали нормой обычаем правилом нашего времени здесь и сейчас. вот тебе "свежачок "от нашей семьи. Племянница 38 лет. врач стоматолог( замужем с 2012г. детей нет) развод в декабре2020г.( спокойный тихий мирный разумный без претензий скандалов упрёков разделов и распилов имущества и барахла расстались друзьями)))) в августе должна родится девочка. папашу нам не сочли нужным даже представить, познакомить, так сказать, с родственничком.... то ли мы рылом не вышли то ли у него харя кривая)))) у племянницы про отца внучки не спрашиваем, А собственно и за чем? 38 лет тётка взрослая а внучка наша и так вся в шоколаде будет без всяких папочек, дедуля ( брат мой) врач стоматолог владелец клиники62 года бабуля ( его жена моя невестка) врач педиатр(62года) с огромным стажем работы и как педиатр и как аллерголог.... ну и мы с мужем конечно же всегда рядом - внучку ждём с нетерпением. а домов квартир машин и прочей барохляндии у нас на 10 таких внучек и в СПб и в Бремене)))Вера ФедороваМда...NatalyДа, уж(((( только что созвонилась с подругой дочки( одногруппница по ЛГУ, была свидельницей на первой свадьбе дочери, ей и как моей Дашке 36 лет) ждет ребенка. спрашиваю , Лена, что вы там с Денисом надумали? отвечает: - да пошел этот Денис нафиг, надоел, 10 лет живёт альфонсом в моей квартире, ни рыба не мясо тот Денис ни чёрту кочерга ни богу свечка. какой из него папаша? не нужен моему ребёнку такой папачос- мудачос. сейчас выгоднее быть одинокой матерью....(((((Вера ФедороваЖаль, конечно...Natalyменя это ВСЁ то же удручает. понимаю, что всё летит в тар трары, всё стало слишком прагматичным и материальным о душе и духовности и не вспоминаем всё только деньгами успехом успешностью меряем Гедонизмрулит сознанием людей (от греческого hendone - наслаждение) - учение о том, что удовольствие является не только высшим благом, но и смыслом жизни. Согласно этому учению, все остальные существующие у человека ценности - это лишь ключи к достижению удовольствия. История гедонизма Концепцию этого учения разработал древнегреческий мыслитель Аристипп. Философ определял для души человека два состояния - удовольствие и боль. Счастье по Аристиппу - это максимальная степень удовольствия без боли, а смысл жизни - в физическом наслаждении. Гедонизм был особенно популярен в эпоху абсолютизма, в частности во Франции времен Людовика XV. Однако в то же время это учение часто трактовалось превратно - как способ достижения простейших нужд, присущих аморальному поведению. Эпикур был одним из первых последователей гедонизма. Он был первым философом в Древней Греции, который заинтересовался вопросами счастья, а не добродетели. Он поставил перед собой цель - изучить вопрос "что делает людей счастливыми?". И в результате своих исследований, выявил три ошибки в наших суждениях о счастье: Мы связываем счастье с наличием романтических и сексуальных отношений, но он заметил, как много людей совсем несчастливы в отношениях и в браке. При этом, дружеские отношения - гораздо приятнее, и редко огорчают нас. Единственная проблема - мы редко встречаемся с друзьями. Мы мечтаем о деньгах, которые сделают нас якобы счастливыми. Но нам приходится идти на зависть, клевету, воровство и делать другие плохие поступки ради денег. Он считал, что удовольствие от работы, на самом деле, приходит от чувства своей пользы и значимости своего труда, а не от высокого заработка. Мы одержимы роскошью, но, он заметил, что за нашей любовью к красивой жизни, кроется желание покоя разума и его свободы от скуки и хаоса. А роскошь не помогает найти покоя. Счастье на самом деле связано с другими вещами. По его мнению для счастья нужны: регулярные встречи с друзьями - он даже построил дом, в котором жил со своими друзьями; отказ от высокой зарплаты, чтобы вносить свой вклад в мир и чувствовать самореализацию; поиск покоя в себе, а не во внешнем мире и красивой картинке жизни - эта идея настолько сработала, что эпикурейские коммуны стали появляться в нескольких странах, пока их не разрушил приход церкви.Комментировать
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