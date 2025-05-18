Белые, но не тапочки. Овечкин получил подарок от Бекхэма за снайперский рекорд

Футболист оставил на обуви поздравительную подпись.Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнёс российскому нападающему Александру Овечкину подарок - бутсы с автографом и поздравлениями в честь его снайперского рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).