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Царьград

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Белые, но не тапочки. Овечкин получил подарок от Бекхэма за снайперский рекорд

Белые, но не тапочки. Овечкин получил подарок от Бекхэма за снайперский рекорд

Футболист оставил на обуви поздравительную подпись.Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнёс российскому нападающему Александру Овечкину подарок - бутсы с автографом и поздравлениями в честь его снайперского рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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