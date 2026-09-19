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Россия возглавила мировой рейтинг самых кошачьих стран

Россия возглавила мировой рейтинг самых кошачьих стран

Аналитическая платформа Seasia Stats представила данные за 2025–2026 годы о доле домохозяйств с кошками.

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