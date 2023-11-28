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Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 36 очками. У Куинна Хьюза и Миллера по 33, у Макара 32

Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 36 очками. У Куинна Хьюза и Миллера по 33, у Макара 32

Сегодня форвард «Тампы» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (1:4).

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