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В России продлён временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

В России продлён временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

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