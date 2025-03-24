Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде пройдет в закрытом режиме

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде Саудовской Аравии пройдет в закрытом формате. Как сообщил корреспондент ТАСС, сотрудники Службы государственной безопасности попросили журналистов покинуть территорию гостиницы The Ritz-Carlton.
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