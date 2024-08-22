Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал. «Ждите, вернусь»

«Домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал. «Ждите, вернусь»

ФСИН: «Домодедовского упыря» не освобождали, а передали Молдавии еще в 2010 годуКадр из видео/ТВ Центр SHOT сообщил, что серийный убийца Иван Продан по кличке «Домодедовский маньяк» вышел на свободу 20 апреля.

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