«Домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал. «Ждите, вернусь»

ФСИН: «Домодедовского упыря» не освобождали, а передали Молдавии еще в 2010 годуКадр из видео/ТВ Центр SHOT сообщил, что серийный убийца Иван Продан по кличке «Домодедовский маньяк» вышел на свободу 20 апреля.
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